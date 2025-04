VÍDEO: Renata Vasconcellos apresenta Jornal Nacional da casa de família em Manaus

Nesta quinta-feira (24), a jornalista Renata Vasconcellos apresenta o Jornal Nacional diretamente da casa da família Alves, em Manaus. A ação faz parte da comemoração dos 60 anos da TV Globo, que está transmitindo o telejornal de dentro de residências brasileiras durante esta semana especial.

Comemoração de 60 anos da TV Globo leva o JN para dentro dos lares

Desde terça-feira (22), o Jornal Nacional vem sendo transmitido de dentro da casa de uma família brasileira, em homenagem às seis décadas da emissora. A cada dia, uma família de uma região diferente do Brasil recebe a jornalista Renata Vasconcellos para compartilhar sua rotina e história com o país inteiro.

Renata visita as famílias e William Bonner permanece no estúdio

Enquanto Renata Vasconcellos visita as cidades escolhidas e entra ao vivo diretamente das casas das famílias, William Bonner continua apresentando o telejornal do estúdio, no Rio de Janeiro.

A proposta da Globo é mostrar a diversidade do Brasil através dos lares e das histórias de pessoas comuns que fazem parte da audiência diária do JN.

Família Alves representa o Norte do Brasil

Em Manaus, a escolhida foi a família Alves, que compartilha sua história nesta edição especial do telejornal. A residência se transformou, temporariamente, em cenário para o principal jornal da televisão brasileira.

