Municípios do AM afetados pela cheia recebem kits de medicamentos

Ação integra a Operação Cheia 2025 e beneficia mais de 20 mil pessoas em quatro cidades afetadas pela cheia no sul do estado.

O Governo do Amazonas enviou, nesta quinta-feira (24), 42 kits com medicamentos e produtos para a saúde (PPS) aos municípios de Apuí, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã. As cidades decretaram situação de emergência por causa da cheia dos rios. Cada kit contém cerca de 100 itens, abastecendo as unidades de saúde locais. Com essa primeira remessa, aproximadamente 21 mil pessoas serão atendidas.

Atendimento garantido em áreas isoladas

Cada kit tem capacidade para atender cerca de 500 pessoas. O envio faz parte da Operação Cheia 2025, integrada ao plano de contingência da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). A iniciativa garante a continuidade dos atendimentos ambulatoriais, além de ações de urgência e emergência nas regiões impactadas.

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, informou que uma nova remessa será enviada nesta sexta-feira (25/04). “Esses kits são fundamentais para manter os atendimentos, especialmente nas áreas mais isoladas e de difícil acesso às cidades afetadas. A previsão é que consigamos alcançar, em média, 35 mil cidadãos nesses sete municípios, totalizando 72 kits destinados”, afirmou.

Itens essenciais à saúde pública

Os kits foram montados na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema). Entre os itens enviados estão ácido acetilsalicílico (AAS), adrenalina, cloreto de sódio 0,9%, dipirona injetável, compressas oftálmicas, equipos macrogotas, luvas de procedimento e máscaras. Esses produtos são essenciais para manter os serviços de saúde em funcionamento.

Operação Cheia 2025 reforça apoio aos municípios

A Operação Cheia 2025 começou em 16 de abril, após o anúncio do governador Wilson Lima sobre o envio de ajuda humanitária à calha do rio Madeira. Inicialmente, a ação beneficiou os municípios de Humaitá, Manicoré e Apuí – os primeiros a decretarem emergência devido à cheia.

