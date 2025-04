VÍDEO: Suspeito de matar empresário no interior do AM é preso em Manaus

Os agentes localizaram o suspeito em uma quitinete no Beco Guanabara, bairro Santa Luzia, Zona Sul da capital.

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (24), Jhayvison Custódio de Oliveira, de 33 anos, suspeito de participar do assassinato do empresário André Oliveira, de 34. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta entre o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), de Manaus, e a Delegacia de Manacapuru.

Os agentes localizaram Jhayvison em uma quitinete no Beco Guanabara, bairro Santa Luzia, Zona Sul da capital.

Jhayvison é investigado como um dos autores do crime ocorrido em outubro de 2022, em Manacapuru. O assassinato gerou grande comoção na cidade, já que André era figura conhecida na região.

O corpo da vítima foi encontrado com diversas perfurações de faca em um ramal próximo a uma lixeira pública. Na ocasião, ele havia desaparecido após um encontro com amigos. A última imagem com vida foi registrada em um vídeo publicado nas redes sociais.

Outro suspeito, identificado apenas como “Vitor”, continua foragido. A Polícia Civil segue com as investigações para localizá-lo.

Mais informações serão divulgadas em entrevista coletiva nesta sexta-feira (25), na sede da Delegacia Geral, em Manaus.

