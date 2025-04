Criminosos matam homem a terçadadas e abandonam corpo em ramal de Manaus

Criminosos mataram um homem com golpes de terçado, na noite desta quinta-feira (24), e abandonaram o corpo no ramal da Suzuki, localizado na comunidade Coração de Mãe, bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, os suspeitos estavam em um carro e jogaram o corpo da vítima na estrada. O homem apresentava ferimentos profundos causados por arma branca embaixo do queixo, na parte frontal e na parte de trás da cabeça.

A vítima, que não portava documentos de identificação, aparentava ter entre 25 e 30 anos e vestia bermuda preta e camisa azul clara. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas constataram que o homem já estava sem vida.

Até o momento, a motivação do crime e a identidade da vítima permanecem desconhecidas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação do caso. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

