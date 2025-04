Caprichoso lança álbum 2025 com show gratuito no Sambódromo de Manaus neste sábado

Show principal está marcado para começar às 23h45, com a presença dos itens oficiais do Touro Negro

Após lotar o Curral Zeca Xibelão, em Parintins, no último dia 19 de abril, o Boi Caprichoso apresenta, neste sábado (26), o espetáculo de lançamento do álbum 2025, “É Tempo de Retomada”, em Manaus. A festa será realizada a partir das 21h, no tradicional Bar do Boi, no Sambódromo, localizado na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. A entrada é gratuita.

O show principal está marcado para começar às 23h45, com a presença dos itens oficiais do Touro Negro.

Atrações confirmadas:

Itens oficiais do Caprichoso: Edmundo Oran (apresentador) Patrick Araújo (levantador de toadas) Caetano Medeiros (Amo do Boi) Valentina Cid (sinhazinha da fazenda) Marcela Marialva (porta-estandarte) Marciele Albuquerque (cunhã-poranga) Cleise Simas (rainha do folclore) Erick Beltrão (pajé) Alexandre Azevedo (tripa oficial)

Grupos de apoio: Marujada de Guerra CDC Manaus Raça Azul Troup

Shows musicais: Márcio do Boi Paulinho Viana Prince do Caprichoso Renato Freitas Arlindo Neto (encerramento) Klinger Junior (encerramento)



Expectativa de casa cheia

O presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, afirmou que o público pode esperar um espetáculo grandioso.

“A nação azul e branca de Manaus merece e vai ter um grande espetáculo. Vamos apresentar as melhores toadas do álbum, com todos os itens evoluindo. Vai ser incrível, lotação total no Sambódromo.”

Já o presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, destacou o simbolismo do evento na capital amazonense:

“Manaus é parte fundamental desse momento de retomada. ‘É Tempo de Retomada’ é mais do que um álbum, é um grito de resistência, de orgulho e de amor ao nosso boi.”

O evento tem apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM).

