Tio mata sobrinho de 14 anos a pauladas durante almoço de família

Um adolescente de 14 anos foi morto a pauladas na tarde de quinta-feira (24) em Sabinópolis (MG). Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) o suspeito do crime é tio menino e tem 41 anos. Ele foi preso em flagrante.

Informações da Polícia Militar de MG (PMMG) apontam que o crime teria ocorrido durante um almoço em família. Em certo momento do encontro, uma discussão entre o tio e o sobrinho teria sido iniciada e, furioso, o suspeito teria pegado um pedaço de madeira e golpeado o adolescente na região da cabeça por diversas vezes.

Flagrante

Agentes da Polícia Civil prenderam o suspeito em flagrante. Durante a abordagem, o homem foi flagrado com um machado e apresentava lesões na cabeça e no pescoço, compatíveis com golpes autoprovocados.

Após os procedimentos da delegacia, o homem foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça.

(*) Com informações do Metrópoles

