Hugo Motta descarta votação da anistia aos golpistas na próxima semana

Presidente da Câmara diz que líderes partidários não apoiarão urgência do PL 2858/22 e propõe mais diálogo sobre o tema

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o projeto de lei que concede anistia aos acusados de envolvimento em tentativa de golpe de Estado (PL 2858/22) não entrará na pauta de votações da próxima semana.

Maioria dos líderes é contrária à votação imediata

Mesmo com o número necessário de assinaturas para apresentar um requerimento de urgência, Motta explicou que líderes partidários que representam cerca de 400 deputados avaliaram que o texto não deve ser apreciado pelo Plenário no momento.

O presidente da Câmara reforçou que continuará dialogando com as bancadas favoráveis e contrárias à proposta. Segundo ele, o objetivo é encontrar um caminho de equilíbrio para tratar do tema.

“Vamos continuar discutindo, para que a Casa possa encontrar uma saída para esse tema. A decisão da pauta é um poder do presidente, mas o nosso papel será com diálogo e equilíbrio”, afirmou Motta.

Educação será prioridade nas próximas votações

De acordo com Hugo Motta, a pauta da próxima semana terá como foco principal projetos da área da educação. A medida sinaliza a prioridade da Câmara em temas menos polarizadores no atual momento político.

