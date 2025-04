INSS devolverá descontos indevidos a aposentados e suspende acordos

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que sofreram descontos de mensalidades associativas sem autorização no contracheque de abril terão o valor restituído na folha de pagamento de maio. Além disso, os descontos foram suspensos e os Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com entidades e associações estão cancelados.

A medida é resultado de ação conjunta entre o Ministério da Previdência Social, o INSS, a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal.

Reembolso automático e suspensão dos descontos

Segundo o INSS, os beneficiários não precisam solicitar o cancelamento nem comparecer a agências. Os valores serão devolvidos automaticamente. O ressarcimento de mensalidades anteriores a abril será analisado por grupo especial da Advocacia-Geral da União (AGU).

Entre 2023 e abril de 2025, mais de 2,3 milhões de descontos associativos foram cancelados no atual governo, segundo levantamento oficial.

Atenção a golpes

O Ministério da Previdência alerta aposentados e pensionistas do órgão para não acessarem link enviado por e-mail, aplicativo de mensagem, ou outro meio, informando sobre “ressarcimento de descontos de mensalidades associativas”. O Ministério da Previdência recebeu denúncia de segurados que estariam sendo abordados por golpistas com a oferta de “agilizar o recebimento dos atrasados descontados pelo INSS”. Cuidado, é golpe!

Os valores descontados no mês de abril ficarão retidos, conforme informado pela Controladoria Geral da União (CGU), e serão devolvidos na folha de maio – que vai de 26 de maio a 6 de junho. O ressarcimento dos valores relativos a mensalidades não reconhecidas pelos beneficiários descontados antes de abril deste ano serão avaliados por um grupo da Advocacia Geral da União (AGU), que estudará a melhor forma de devolver o dinheiro.

Se você é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e tem dúvidas se houve desconto de mensalidade associativa no seu extrato de pagamentos (contracheque), fique atento ao que fazer — e como pedir o ressarcimento.

Como verificar se há desconto

Basta acessar, com login e senha, o Meu INSS (site ou aplicativo), clique em “Consultar Benefício” e, em seguida, em “Extrato de Pagamento”. Clique no mês que aparece (por padrão, aparecem somente as duas últimas competências, mas é possível visualizar as anteriores também). Na tabela que aparece, irá constar o possível valor do desconto, se houver.

Como pedir o ressarcimento?

A devolução dos valores é feita diretamente pela entidade. É preciso entrar em contato através do telefone 0800, que aparece ao lado do nome da entidade no seu contracheque.

Também é importante que seja registrada denúncia sobre descontos não autorizados de associações ou entidades no Portal do Consumidor (www.consumidor.gov.br/) e na Ouvidoria do INSS, através da Plataforma Fala BR (falabr.cgu.gov.br/web/home).

Em breve mais informações serão repassadas a fim de orientar os beneficiários sobre tais procedimentos.

Como pedir a exclusão do desconto?

Confira a seguir, como fazer para pedir a exclusão do débito de forma automática pelo Meu INSS. Vale ressaltar que agora já é possível que o aposentado busque o serviço por voz caso tenha dificuldades com utilização de tecnologias.

Como cancelar o desconto pelo Meu INSS?

Acesse o Meu INSS com login e senha;

Clique em Novo pedido;

Busque por “Excluir mensalidade”;

Selecione a opção relacionada a associações ou sindicatos;

Atualize os dados e avance conforme as instruções na tela.



Caso solicitado, anexe documentos e finalize o pedido.

(*) Com informações do GOV

Leia mais: Descontos ilegais de aposentados do INSS serão devolvidos, diz governo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱