VÍDEO: Suspeito de roubar moto colide com ônibus ao fugir da Rocam na Max Teixeira

Um homem suspeito de roubar uma motocicleta ficou ferido ao colidir com um ônibus enquanto tentava fugir da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) na noite desta sexta-feira (25), na avenida Max Teixeira, Zona Norte de Manaus.

Durante a fuga, o suspeito tentou atravessar o canteiro central da via, mas acabou batendo de frente com o coletivo. Com o impacto, ele sofreu ferimentos e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após receber atendimento médico, o homem foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

O trânsito na avenida Max Teixeira ficou congestionado devido ao acidente e à movimentação policial no local.

