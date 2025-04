Entidades de pesca do AM recebem notebooks do Ministério das Comunicações

Manacapuru (AM) – Aparelhos vão beneficiar mais de 60 mil pescadores em todo o Amazonas, promovendo a inclusão digital nas atividades

O governador Wilson Lima entregou, neste sábado (26), notebooks que vão atender mais de 90 associações, sindicatos e colônias de pescadores do Amazonas, modernizando o trabalho do setor pesqueiro em pelo menos 51 municípios amazonenses. O evento ocorreu em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) com o repasse de kits para trabalhadores da pesca.

“Aqui nós estamos diante de profissionais que acordam muito cedo, encarando as madrugadas, as adversidades do rio, correndo riscos, mas o trabalho de vocês é fundamental para garantir o alimento na nossa mesa. Os pescadores têm sido os trabalhadores mais prejudicados diante das intempéries da natureza, eu reconheço muito o trabalho de vocês e estou vindo aqui para reforçar o compromisso que temos com a pesca”, afirmou o governador Wilson Lima.

Ao todo, serão entregues 200 laptops para associações credenciadas pela Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura (Sepa), beneficiando mais de 60 mil pescadores do Amazonas. Os itens foram adquiridos em uma parceria do Governo do Amazonas e o Ministério das Comunicações, com articulação do deputado federal Silas Câmara.

Os notebooks foram viabilizados por meio do programa Computadores para Inclusão, do Ministério das Comunicações, e distribuídos pelo Governo do Amazonas. Pela iniciativa, os aparelhos que eram de órgãos públicos são recondicionados para uso e doados para instituições sociais, promovendo a inclusão digital.

“Vamos entregar para todo mundo com o resultado de entregar tecnologia e de fazer com que cada computador vire um posto do INSS, por exemplo, em uma associação, um sindicato numa colônia, onde possa cadastrar pescadores no RGP (Registro Geral de Pescadores), onde possa tirar aposentadoria, onde possa resgatar o benefício”, explicou o titular da Sepa, Alexandre Cohen.

A presidente da Colônia de Pescadores de Autazes, Valdenira Carvalho, foi contemplada com um dos aparelhos. Ela falou sobre a importância do incentivo à atividade pesqueira, sobretudo para melhorar a atividade diária dos pescadores da região.

“Esses kits e os computadores, eles só vão ajudar ainda mais a nossa entidade. Ela já é toda equipada, mas vai nos ajudar a montar, a organizar o nosso trabalho no município. A pesca nunca foi tão valorizada quanto agora. Ele (governador) tem ajudado muito o setor primário, inclusive a pesca, em todo o estado”, destacou Valdenira.

Além do governador Wilson Lima, participaram do evento o deputado federal Silas Câmara; o deputado estadual Cristiano D’Ângelo; a prefeita de Manacapuru, Valciléia Maciel; vereadores do município e secretários estaduais.

Atualiza Pescador

Além dos computadores, o Governo do Amazonas destinou kits pelo programa Atualiza Pescador para trabalhadores do município. Durante o evento, foram repassados 12 kits referentes à terceira fase do programa, beneficiando pescadores artesanais ao levar mais segurança e saúde na prática da atividade.

Cada kit é composto por itens como camisas de proteção UV, chapéu, lona, colete salva-vidas e protetor solar. Desde 2023, o programa Atualiza Pescador entregou mais de 3 mil kits para pescadores de todo o Amazonas, já a meta para 2025 é entregar mais de 1.500 kits.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Norte tem 400 mil solicitações pendentes para registro de pescadores

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱