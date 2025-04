Há três dias internada, morre mulher arrastada por carreta na Autaz Mirim

Testemunhas relataram que, no momento do acidente, a mulher teria se deitado de propósito sob a carreta

Manaus (AM) – Rúbia Laura Almeida Sena, de 44 anos, morreu na noite dessa sexta-feira (25) após dois dias internada em estado grave. Ela foi arrastada por uma carreta na última quarta-feira (23), em um acidente de trânsito na avenida Autaz Mirim, no bairro Distrito Industrial I, Zona Leste de Manaus.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado no 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o motorista da carreta informou que havia estacionado o veículo para fazer anotações e, ao retomar a viagem, ligou o caminhão e saiu em baixa velocidade, pois o veículo estava carregado. No entanto, ele não percebeu que Rúbia estava no solo, próximo à roda do veículo.

Testemunhas relataram que, no momento do acidente, a mulher teria se deitado de propósito sob a carreta. Ainda de acordo com o motorista, ao notar o ocorrido, ele desceu imediatamente para tentar ajudar.

Equipes do Samu prestaram socorro à vítima, que ainda chegou a ser levada com vida para o Hospital João Lúcio. Durante o atendimento, Rúbia teria afirmado que havia atentado contra a própria vida, pois estava desempregada e passando por dificuldades pessoais.

Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 22h de sexta-feira.

A Polícia Militar esteve no local do acidente e ouviu testemunhas para apurar as circunstâncias da tragédia.

