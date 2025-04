VÍDEO: Passageiro de moto morre ao ter a cabeça esmagada por carreta em Manaus

Vítima estava na garupa de uma motocicleta que colidiu com a traseira de um carro e caiu na pista, na zona leste da capital

Um passageiro de motocicleta, identificado como Daniel Mc Comb, de 51 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (17) após ter a cabeça esmagada por uma carreta na Avenida Rodrigo Otávio, em frente à Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no bairro Coroado, zona leste de Manaus. Mesmo usando capacete, ele não resistiu ao impacto.

Segundo a Polícia Militar, o motorista da carreta relatou que não viu de onde a moto surgiu. Ele sentiu o veículo trepidar e parou. Ao descer, encontrou dois homens no chão — Daniel já estava sem vida.

Testemunhas informaram que o piloto da moto trafegava em alta velocidade, colidiu com a traseira de um carro e perdeu o controle. O passageiro caiu e foi atingido pela carreta. A motocicleta ficou presa nas rodas traseiras do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o piloto da moto e o levou para um hospital da capital. A equipe também confirmou a morte do passageiro no local.

O Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo.

Outro caso

Um outro motociclista morreu na manhã de terça-feira (15) após bater na traseira de um caminhão na avenida Arquiteto José Henrique, em frente a um shopping na zona norte de Manaus.

A vítima seguia em direção ao bairro Cidade Nova quando colidiu com o veículo, caiu no asfalto e sofreu um forte sangramento. O Samu foi acionado e confirmou a morte no local.

