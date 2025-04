Criança de 3 anos morre em carro após ser esquecida pela madrasta

Um menino de apenas 3 anos e 10 meses foi encontrado morto dentro de um carro na tarde da última sexta-feira (25), no bairro Morada do Sol, em Videira, no estado de Santa Catarina. A criança foi esquecida pela madrasta dentro do veículo por cerca de 10 horas.

O delegado da Polícia Civil de Videira, Édipo Flamia Hellt, informou que a criança ficou trancada no veículo entre 7h e 17h. Em depoimento, a madrasta, companheira da mãe do menino, relatou que era rotina levar a mãe da criança ao trabalho e, em seguida, o menino à creche. Após deixá-lo, ela guardava o carro e seguia de motocicleta para trabalhar.

Na sexta-feira (25), a vítima apresentou sintomas gripais e foi medicada, permanecendo sonolenta e dormindo no banco traseiro do veículo após a companheira da mãe deixa-la no trabalho por volta das 7h10. A madrasta afirmou não ter percebido que o menino continuava no carro ao retornar para casa, trancou o veículo e foi trabalhar.

Ao meio-dia, ela passou pelo carro sem notar a criança. Somente por volta das 17h30, ao se dirigir ao veículo para buscar o menino na creche, encontrou-o trancado e sem sinais vitais. Ela relatou ter tentado reanimá-lo e pedido socorro a uma vizinha, que acionou as autoridades.

O delegado mencionou que a madrasta sofre de Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) e faz uso de medicação e psicoterapia. Diante dos elementos preliminares e da ausência de sinais de violência, foi instaurado inquérito policial.

A Polícia Científica realizou a perícia no veículo, e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo. A polícia aguarda os laudos periciais para determinar a causa e o horário exato da morte. O caso está sendo tratado inicialmente como homicídio culposo.

