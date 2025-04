Atleta amazonense de 22 anos assina com o UFC

Com oito vitórias no currículo, sua mais recente conquista foi no Centurion FC 24, em novembro do ano passado, quando venceu Porfirio Alves por nocaute técnico

Manaus (AM) – Com apenas 22 anos de idade, o manauara José Henrique Souza, conhecido como “Canela”, assinou nesta semana contrato com o UFC, a maior organização de MMA do mundo. Com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do projeto Manaus Olímpica, Canela se torna o atleta amazonense mais jovem a chegar à elite do esporte.

Natural do bairro Lírio do Vale 2, zona Oeste de Manaus, Canela tem 1,95m de altura, iniciou sua trajetória no jiu-jítsu aos 6 anos, treinando na tradicional academia MPBJJ, do mestre Márcio Pontes, e migrou para o MMA aos 15 anos. Atualmente, é treinado por Dedé Pederneiras, um dos principais nomes do esporte no país.

“Quero agradecer o apoio do prefeito David Almeida e da Prefeitura de Manaus por tudo que vêm fazendo por mim. Não só por mim, mas pelo esporte em Manaus e no Amazonas. Estou muito feliz de ter assinado com o UFC. Prometo dar grandes shows, sempre dar o meu melhor e mostrar que o sangue manauara é forte. É do Norte, a gente cai para dentro! Estou muito feliz em representar cada um de nós, de Manaus e do Amazonas inteiro”, afirmou o atleta.

Com oito vitórias no currículo, sua mais recente conquista foi no Centurion FC 24, em novembro do ano passado, quando venceu Porfirio Alves por nocaute técnico no segundo round. Antes do contrato com o UFC, Canela também se destacou em eventos como o Shooto Brasil e o LFA.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Joel Silva, destacou a representatividade do atleta e a importância do trabalho desenvolvido pelo treinador Dedé Pederneiras.

“É o José Henrique saindo dos bairros direto para o mundo. Esses são nossos campeões: daqui saíram José Aldo, Fredson, Rony e agora o José Henrique. E o Dedé tem sido um verdadeiro garimpeiro da luta, sempre buscando os melhores talentos aqui em Manaus. Esse garoto vai brilhar muito, é uma promessa que vai trazer muitas vitórias e alegrar muitos corações. A Prefeitura de Manaus sempre acreditou nesses atletas das comunidades, que hoje fazem a diferença no mundo”, afirmou o secretário.

A Prefeitura de Manaus, por meio do projeto Manaus Olímpica, reafirma seu compromisso com o esporte de base e com a formação de novos talentos que levam o nome da cidade e do estado ao cenário mundial.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauara Diego Lopes perde cinturão dos penas no UFC

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱