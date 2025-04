Pai de detento tenta entrar com cocaína líquida em prisão disfarçada de xarope

Droga foi encontrada durante revista em materiais enviados a internos no Presídio

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) apreendeu, neste sábado (26), dois frascos de xarope contendo substância ilícita. Segundo a pasta, a suposta cocaína líquida foi identificada durante procedimento de revista e vistoria detalhada em materiais destinados aos internos. O caso aconteceu no Presídio Joaquim Ferreira de Souza (SEAP-JF).

A SEAP informou que a droga estava sendo levada pelo pai de um preso. A apreensão foi feita por volta das 10h40, na portaria da unidade.

Após a identificação da substância ilícita, o visitante foi encaminhado à 34ª Delegacia de Polícia para registro de ocorrência.

Em nota, a SEAP afirmou que atua com “rigor nos protocolos de segurança, especialmente no controle de entrada de materiais”. A pasta também destacou que o caso serve de alerta para as demais unidades prisionais e servidores que atuam nas portarias, ressaltando “a necessidade de redobrar a atenção a artifícios utilizados para tentar burlar a fiscalização”.

*Com informações do Extra

