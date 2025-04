De volta ao Zamith, Amazonas FC encara o Atlético Goianiense

De volta ao estádio Carlos Zamith, o Amazonas FC encara o Atlético-GO pela primeira vez na história neste domingo (27), em duelo válido pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marca a estreia do novo técnico aurinegro, Guilherme Alves. A Onça-pintada busca sua primeira vitória na competição nacional.

Titular na campanha do título brasileiro em 2023, o zagueiro Jackson, que retornou recentemente ao clube e fez sua reestreia no último jogo, diante do Avaí, ressaltou a importância do confronto deste domingo para retomar a confiança da equipe na Segundona.

“Mais uma oportunidade dentro da nossa casa. A vitória traz muitos benefícios, e um deles é a confiança. Temos tratado esse jogo como sobrevivência, e é dessa forma que vamos encarar. É um momento difícil, e todos têm consciência da importância dessa partida para que possamos ter uma sequência melhor e com mais confiança”, declarou o defensor.

Para esta partida, o técnico Guilherme Alves não poderá contar com os zagueiros Zé Gabriel, Wellington Nascimento e Diego Borges, e com os volantes Bruno Ramires e Fernando Neto, todos em tratamento no departamento médico, além do lateral-direito Carlos Akapo, que está em processo de transição.

Os bilhetes para o duelo entre Amazonas e Atlético-GO estão disponíveis online no site achetickets.com.br e podem ser adquiridos presencialmente nas lojas da Onça, localizadas nos shoppings Amazonas e Grande Circular. No dia do jogo, as vendas na Super Bilheteria e no portão C (visitante) do estádio abrem às 13h, com ingressos a partir de R$ 20.

