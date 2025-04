Fortes chuvas causam 37 ocorrências em diversas regiões de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), atendeu, na madrugada de domingo (27), 37 chamadas após as chuvas que caíram na cidade. As demandas foram recebidas pelo Disque 199 ou pelo número (92) 98802-3547, canal direto de comunicação com a Defesa Civil, operado 24 horas na sede do CCC.

As ocorrências foram repassadas para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculadas à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que responderam rapidamente às áreas impactadas.

Durante as recentes precipitações em Manaus, as situações foram observadas, demonstrando a necessidade de atenção das equipes de campo.

Entre elas estão 19 alagamentos, sendo oito na zona Centro-Oeste, um na zona Sul, dez na zona Oeste e um na zona Centro-Sul. Um de bueiro entupido na zona Oeste. Duas penetrações, sendo uma na zona Centro-Oeste e uma na zona Norte. Um incêndio na zona Sul. Um risco de desabamento na zona Oeste. Uma solicitação de vistoria na zona Centro-Sul. Dois tombamentos de árvores, sendo um na zona Sul e um na zona Leste. Dez desabamentos, sendo sete na zona Oeste, três na zona Centro-Oeste. As equipes foram mobilizadas rapidamente para lidar com o incidente na área, garantindo a segurança e o bem-estar da população.

Canal de atendimento 24 horas

Em caso de ocorrências, para assistência imediata, os cidadãos podem entrar em contacto ligando para o Disque 199 (Defesa Civil) do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que funciona 24 horas.

É importante ressaltar que o sistema atmosférico é dinâmico e a Prefeitura de Manaus continuará monitorando os dados de previsão para fornecer atualizações, caso haja alterações significativas.

Recomendações

É importante que os moradores de Manaus estejam preparados para as condições do mau tempo e adotem as precauções possíveis. Além disso, é recomendado evitar o acúmulo de água parada, evitando a prevenção de mosquitos transmissores de doenças.

Ao dirigir em vias alagadas, é essencial reduzir a velocidade e manter uma distância segura do veículo à frente. Evite transitar por locais alagados e, se necessário, procure rotas alternativas.

