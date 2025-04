Manaus tem obras de infraestrutura intensificadas pela prefeitura

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizou no fim de semana, diversos serviços de infraestrutura básica como drenagem profunda e superficial, calçada e recuperação asfáltica pela cidade.

A avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, importante via de tráfego intenso, é contemplada com recuperação asfáltica em vários trechos que estavam com o pavimento desgastado. Nesta primeira etapa do serviço, a equipe realiza o tratamento da base, na sequência a massa asfáltica é aplicada restaurando o pavimento.

As obras no local eram bastante aguardadas pelos motoristas, que sempre reclamavam da dificuldade de transitar na via.

“Aqui o tráfego estava bastante comprometido por conta dos buracos, em dias de chuva se formavam várias poças d’água no meio da via. Estamos muito felizes com a colocação de asfalto para que as pessoas possam transitar com dirigir com segurança”, afirmou José Arpuador, morador do local há mais de 15 anos.

Na Cidade de Deus, também na zona Norte, a Seminf iniciou os serviços de recuperação de calçada do entorno da rotatória do Musa. O serviço na área é fundamental para promover a segurança dos pedestres durante a travessia.

“Estamos aproveitando o sábado de sol para acelerar as obras pela capital. A determinação do prefeito David Almeida é sempre ouvir e atender as demandas da população da nossa cidade”, afirmou o secretário de Obras e vice-prefeito, Renato Júnior.

Na zona Sul, as equipes trabalham de forma preventiva, na substituição de uma rede de drenagem profunda bastante antiga, que causou afundamento no trecho da rua Mundurucus.

As equipes da Seminf detectaram o problema na rede de drenagem existente e, de forma imediata, iniciaram os serviços. A área recebe novos tubos em concreto armado para garantir o escoamento da rede de escoamento de águas pluviais.

A Seminf trabalha, de forma simultânea, por todas as zonas da capital, levando o melhor da infraestrutura para os moradores. Os serviços são executados, diuturnamente, pelas equipes dos distritos de obras, empregando a qualidade do serviço com a meta de devolver a trafegabilidade para toda a população.

*Com informações da assessoria

