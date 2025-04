Prefeitura de Manaus entrega nova Feira do São Jorge

A nova feira municipal do São Jorge – João Castro Filho, localizada no São Jorge, Zona Oeste da capital, foi entregue nesta quinta-feira (24), pelo prefeito de Manaus, David Almeida. A revitalização do espaço faz parte de um plano estratégico de requalificação das feiras.

A nova feira agora conta com 937,71 metros quadrados de área construída, nova cobertura, ventilação aprimorada, iluminação moderna, acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcDs), 16 boxes e 18 bancas padronizadas, além de uma praça de alimentação com wi-fi gratuito. Mais do que uma obra física, a entrega representa a valorização do comércio local e o fortalecimento da economia de bairro, dois pilares estratégicos da atual administração.

“Essa é a 24ª estrutura de feiras e mercados que nós entregamos para a população. Estamos mudando a realidade de espaços que estavam abandonados há 10, 20, 30 anos. E tudo isso faz parte de uma programação com planejamento e responsabilidade, em parceria com o Governo do Amazonas, utilizando recursos públicos com transparência e eficiência. O nosso compromisso é com as pessoas, e a favela venceu, porque hoje quem governa Manaus é o povo da periferia”, declarou o prefeito David Almeida.

A ação integra o cronograma de 35 feiras que serão recuperadas até o fim do mandato. O investimento é fruto de convênio entre a prefeitura e o governo do Estado, garantindo a união de forças para acelerar a transformação dos espaços públicos de Manaus.

Planejamento

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, também participou da entrega e destacou a capacidade da gestão municipal em manter um planejamento estratégico eficiente, com foco nos resultados.

“A percepção da população é clara: o serviço público em Manaus mudou. E isso é resultado de uma gestão coesa, com planejamento, com metas, com entrega. O que está sendo feito aqui é devolver dignidade e segurança para quem trabalha e para quem consome”, afirmou.

O titular da Semacc, Wanderson Costa, ressaltou o empenho técnico e administrativo da gestão municipal.

“Essa feira estava abandonada há mais de 30 anos. Hoje, entregamos um novo espaço, digno, seguro e funcional. Existe um plano estratégico de reestruturação de feiras que está sendo cumprido com êxito, graças à seriedade da gestão do prefeito David. É um mandato de entrega, de compromisso e de respeito com o povo de Manaus”, disse.

Para os permissionários e moradores da comunidade, o novo espaço é símbolo de esperança e valorização, como destacou a feirante Gracineide Marinho.

“Aqui é bênção de Deus. É uma conquista de todos nós, feirantes e comunidade. Com luta e fé, a gente venceu”, disse Gracineide.

Homenagem

A escolha do nome da nova feira do bairro São Jorge é uma justa homenagem ao professor João Castro Filho, que faleceu em 2006. Homem íntegro, atuante e profundamente ligado à comunidade, ele marcou gerações com sua dedicação ao serviço público e ao bem comum. Ao nomear a feira em sua memória, a gestão David Almeida reconhece não apenas a trajetória profissional de João Castro, mas também seu papel como cidadão exemplar, cuja presença foi símbolo de união, solidariedade e amor pelo bairro onde viveu e atuou com tanto zelo.

“Senhores, a homenagem é para meu pai, mas quem ganhou foi o povo do São Jorge. Sou grato a Deus pela vida do prefeito, que não mede esforços para cuidar da população — ele, que é um homem que acorda todos os dias às 4h da manhã e faz do trabalho um verdadeiro sacerdócio”, agradeceu Willame Castro, policial militar e filho do homenageado.

(*) Com informações da assessoria

