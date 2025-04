PM é preso por esquema de cobranças abusivas de estacionamento em Manaus

Além do PM, outras quatro pessoas também foram presas por participarem do esquema criminoso

Manaus (AM) – Policial da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), lotado na Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), acabou preso nesse sábado (27) por envolvimento em um esquema de cobranças abusivas de estacionamento em vias públicas de Manaus. Não há identificação do agente.

A prisão, realizada após ação conjunta da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), contou com apoio da Polícia Militar.

O caso veio à tona após denúncias anônimas apontarem a prática irregular na Zona Centro-Oeste da capital, especificamente na região do Sambódromo e Arena da Amazônia.

As investigações revelaram que o grupo cobrava de motoristas para estacionar em áreas públicas, o que é proibido por lei. Além do policial, outras quatro pessoas também acabram presas durante a operação.

De acordo com a PMAM, a Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) já instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta do oficial e a possível prática de crime militar.

Sedel, onde o policial estava lotado, informou que colabora com as investigações.

Em nota, a SSP-AM afirma que “não tolera condutas irregulares de seus agentes públicos” e alegando “compromisso com a transparência, a legalidade e o respeito à função pública”.

Ainda conforme a nota, a secretaria informou que continuará monotorando as ações para coibir crimes relacionados a estacionamentos irregulares em Manaus.



Leia mais:

Justiça condena PMs acusados de espancar homem até a morte, em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱