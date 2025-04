Vídeo: mulher é sequestrada, torturada e estuprada por companheiro

Ele atraiu a vítima com a promessa de uma surpresa. Vendada, ela foi levada até o motel, onde passou horas sob extrema violência física, sexual e psicológica

Manaus (AM) – Uma mulher de 35 anos foi resgatada em estado grave na manhã desse domingo (27) após ser sequestrada, torturada, estuprada e mantida em cárcere privado pelo próprio companheiro, de 36 anos.

Segundo a Polícia Civvil do Amazonas (PCAM), o suspeito a manteve em um motel no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O agressor foi preso em flagrante.

Ele atraiu a vítima com a promessa de uma surpresa. Vendada, ela foi levada até o motel, onde passou horas sob extrema violência física, sexual e psicológica. Além das agressões, o criminoso obrigou a mulher a ingerir bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes.

Como aconteceu o caso?

O resgate começou depois que o pai da vítima, preocupado com o desaparecimento da filha, procurou a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul.

De acordo com o relato, a mulher deveria ter retornado para casa no sábado (26) às 19h, mas desapareceu. Após várias tentativas de contato, o pai enviou uma mensagem ao genro, que respondeu friamente que não estava com ela.

Horas depois, a tia e a irmã do agressor procuraram a família da vítima, levando um vídeo, um áudio e uma foto enviados pelo próprio criminoso. Nas imagens, a mulher aparecia com o rosto machucado e os cabelos raspados, evidenciando o estado de violência ao qual estava submetida.

A partir dessas informações, a equipe policial iniciou buscas urgentes, analisando imagens de câmeras em pousadas e motéis da região. A investigação levou rapidamente ao local onde a vítima era mantida em cativeiro.

Ao chegarem ao motel, os policiais encontraram a mulher com múltiplas lesões corporais, sinais claros de tortura, marcas de sangue e vômito no quarto.

O suspeito foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de lesão corporal, tortura, sequestro, cárcere privado e estupro. Ele será apresentado em audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

A vítima está recebendo atendimento médico e psicológico especializado. A Polícia Civil segue com as investigações.

