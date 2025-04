Bolsonaro convoca manifestação em Brasília 

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou apoiadores para uma manifestação em Brasília pela anistia dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro de 2023. O evento acontecerá na próxima quarta-feira (7), às 16h, com concentração na Torre de TV, e será coordenado pelo pastor Silas Malafaia.

“Essa manifestação tem liderança, e nenhuma lata de lixo será virada”, afirmou Malafaia ao portal Metrópoles.

Durante o ato, os organizadores pretendem destacar o voto do ministro Luiz Fux no caso de Débora Rodrigues. Condenada por pichar com batom a frase “perdeu, mané” na estátua A Justiça, Débora recebeu pena de 14 anos de prisão, defendida por Alexandre de Moraes. Fux, no entanto, propôs uma pena bem menor: 1 ano e 6 meses de reclusão.

Bolsonaro gravou um vídeo anunciando a manifestação, mas não deve comparecer presencialmente, pois se recupera de uma cirurgia no intestino. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro representará o ex-presidente no evento.

O movimento será transmitido ao vivo nas redes sociais de Silas Malafaia. Outros líderes evangélicos, como os pastores Robson Rodovalho (Sara Nossa Terra) e Abner Ferreira (Assembleia de Deus de Madureira), também devem participar.

Manifestações anteriores e apoio político

Atos semelhantes já ocorreram no Rio de Janeiro, em março, e em São Paulo, no início de abril, reunindo apoiadores do ex-presidente.

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), reforçou a proposta de que a manifestação será pacífica e organizada.

“Vamos fazer uma manifestação numa quarta-feira, aqui em Brasília, para mostrar que a direita, quando tem liderança, faz manifestação pacífica, ordeira, sem quebra-quebra. Fizemos as maiores manifestações do país e nunca quebramos nada. Repudiamos o que aconteceu no dia 8”, declarou Cavalcante ao Boletim Metrópoles.

Atualmente, a oposição conseguiu reunir apoio de 262 deputados federais para dar urgência ao projeto de lei que trata da anistia dos condenados pelo 8 de Janeiro. Apesar disso, a proposta ainda não foi pautada para votação.

(*) Com informações do Metrópoles

