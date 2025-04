Pajé do Garanhão é afastado após suspeita de furto na casa de vereador

O pajé do Boi Bumbá Garanhão, Vítor Santos, foi afastado de seu cargo, após ser suspeito de participar do furto à residência do vereador Rosinaldo Bual, do partido Agir, em Manaus. Ele havia sido preso no último sábado (26).

De acordo com a agremiação, a decisão tem caráter preventivo e se manterá até a conclusão das investigações pelas autoridades competentes.

“Ressaltamos que a decisão da diretoria executiva visa preservar a integridade da nossa instituição, respeitando o direito de ampla defesa e o princípio da presunção de inocência”, diz a nota.

O caso

Além de Vitor, outro suspeito de participar do furto é Gabriel Ferreira Barbosa, assessor parlamentar na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e afilhado do vereador, conforme uma postagem anterior de Bual em suas redes sociais, que foi apagada logo após a repercussão do caso.

O crime ocorreu na quinta-feira (24) e, além de Gabriel e Vitor, outras duas pessoas, identificadas como Matheus Rocha Furtado e Gildomar Nascimento Lima Junior, também foram detidas.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), os suspeitos arrombaram a casa do parlamentar, localizada no bairro da Zona Norte de Manaus, e roubaram um cofre que continha R$ 130 mil em dinheiro, além de quatro armas de fogo.

