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Porta-Estandarte, Sinhazinha da Fazenda e Rainha do Folclore estão entre os itens que ajudam a definir o campeão do Festival de Parintins

O Festival Folclórico de Parintins definirá o campeão da disputa entre os bois-bumbás Caprichoso e Garantido por meio da avaliação de 21 itens julgados durante as três noites de apresentações no Bumbódromo, entre os dias 26 e 28 de junho.

Neste ano, o Boi Caprichoso busca conquistar o 27º título de sua história. Já o Boi Garantido tenta alcançar o bicampeonato e levantar o 34º troféu, ampliando sua vantagem como maior vencedor do festival.

Para garantir equilíbrio na apuração, três jurados avaliam cada item. Além da experiência compatível com os quesitos analisados, os avaliadores precisam demonstrar conhecimento sobre folclore e atuação em atividades ligadas às manifestações culturais brasileiras.

Entre os 21 itens em disputa, Porta-Estandarte, Sinhazinha da Fazenda e Rainha do Folclore estão entre os mais aguardados pelo público. Conheça os representantes e as características avaliadas em cada quesito.

Item 5: Porta-Estandarte leva tradição e elegância à arena

A Porta-Estandarte tem a missão de conduzir o pavilhão oficial da associação folclórica. Além de representar a identidade do boi-bumbá, ela precisa demonstrar força, elegância e sintonia com a apresentação.

Durante a avaliação, os jurados observam aspectos como bailado, desenvoltura, garra, simpatia, elegância e alegria.

Representantes em 2026

Caprichoso: Marcela Marialva

Garantido: Jeveny Mendonça

A Porta-Estandarte é considerada uma das figuras mais importantes e sofisticadas do Festival de Parintins. Por isso, a apresentação exige domínio cênico e forte presença na arena.

Marcela Marialva segue como representante do Boi Caprichoso e se destaca pela força e desenvoltura diante do público. Enquanto isso, Jeveny Mendonça defende as cores do Garantido e conduz o pavilhão do Boi do Povão.

Item 7: Sinhazinha da Fazenda representa personagem tradicional do auto do boi

Valentina Cid (Sinhazinha do Boi Caprichoso) e Raíra Lins (Sinhazinha do Boi Garantido)

A Sinhazinha da Fazenda simboliza a filha do proprietário da fazenda e integra a chamada história branca do auto do boi, narrativa que serve de base para o Festival Folclórico de Parintins.

No enredo tradicional, um empregado mata o boi preferido da sinhazinha para atender ao desejo da esposa grávida. Diante da situação, o amo do boi ordena a punição do trabalhador. Desesperado, ele busca ajuda do pajé, que utiliza seus poderes para ressuscitar o animal.

Na arena, os jurados avaliam beleza, leveza, graça, simplicidade, alegria e desenvoltura.

Representantes em 2026

Caprichoso: Valentina Cid

Garantido: Raíra Lins

Valentina Cid defende o item pelo Boi Caprichoso nesta temporada. Já Raíra Lins assume o posto pelo Garantido e busca conquistar a melhor pontuação para o bumbá vermelho e branco.

Além disso, o item integra o Bloco B — Cênico/Coreográfico, um dos segmentos mais disputados do festival.

Item 8: Rainha do Folclore exalta lendas e tradições amazônicas

Rainhas do Folclore Caprichoso e Garantido – Cleise Simas e Lívia Christina

A Rainha do Folclore representa as lendas, os costumes, os ritos e as manifestações populares que formam a identidade cultural amazônica.

Para conquistar uma boa nota, a candidata precisa demonstrar desenvoltura, simpatia, beleza e forte capacidade de incorporação da personagem. Além disso, a indumentária e a interpretação têm peso importante na avaliação.

As coreografias costumam reunir referências de diferentes manifestações culturais brasileiras, tornando o item um dos mais impactantes visualmente.

Representantes em 2026

Caprichoso: Cleise Simas

Garantido: Lívia Christina

No Boi Caprichoso, Cleise Simas se destaca por representar figuras femininas e ancestrais ligadas à cultura amazônica. Já Lívia Christina assume a responsabilidade de defender o item pelo Garantido.

Por reunir beleza, técnica e interpretação, a Rainha do Folclore figura entre os momentos mais aguardados das apresentações no Bumbódromo.

Itens ajudam a definir o campeão do Festival de Parintins

Ao longo das três noites de espetáculo, cada detalhe pode fazer diferença na pontuação final. Por isso, Porta-Estandarte, Sinhazinha da Fazenda e Rainha do Folclore carregam grande responsabilidade dentro da arena.

Além de representarem a tradição dos bois-bumbás, os três itens ajudam a contar a história do festival e contribuem diretamente para a definição do campeão de Parintins.

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