Mais de 400 celulares aguardam devolução em Manaus; veja a lista

População pode consultar lista atualizada de aparelhos disponíveis no site da SSP

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), informa que mais de 400 aparelhos celulares permanecem armazenados, aguardando devolução aos seus verdadeiros proprietários.

Os nomes dos donos constam em um novo edital divulgado pela SSP-AM. De acordo com o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do NIRC, a lista reúne pessoas que ainda não compareceram à sede do núcleo para buscar seus aparelhos.

“Fizemos uma nova lista, desta vez, encontramos o nome de 400 pessoas que ainda não foram buscar os aparelhos celulares na sede do NIRC. Pedimos apoio à população na divulgação desse link e, fazer chegar até aqueles que ainda não verificaram os seus nomes”, afirmou o delegado.

Consulta e devolução dos celulares

Para facilitar a restituição, a SSP-AM disponibilizou a lista completa de proprietários no link:

🔗 Acesse a lista de celulares recuperados pelo NIRC

A entrega dos aparelhos é realizada presencialmente na sede do NIRC, localizada no conjunto Celetramazon, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Como ajudar na divulgação

A SSP-AM pede apoio da população para compartilhar o link com a lista atualizada, a fim de que a informação alcance os proprietários que ainda não reconheceram seus nomes. A colaboração é essencial para que mais celulares sejam restituídos com agilidade.

Leia mais:

RecuperaFone divulga edital para a devolução de mil celulares

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱