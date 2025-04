Corridas do Dia do Trabalhador alteram trânsito em Manaus

Duas grandes provas de rua ocorrerão nesta quinta-feira, 1º de maio, em Manaus: a Corrida do Dia do Trabalhador – Ministério Público e a tradicional Corrida do Sesi. As competições, com percursos de 5 e 10 milhas, devem reunir centenas de corredores. Em razão disso, haverá mudanças significativas no trânsito da capital entre 5h e 9h.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que haverá interdições em vias próximas à Arena da Amazônia, avenida Constantino Nery e Ponta Negra. O transporte coletivo também sofrerá alterações.

Percurso da Corrida do Ministério Público

A Corrida do Dia do Trabalhador – Ministério Público tem largada prevista para 6h, na via entre a Arena da Amazônia e o ginásio Amadeu Teixeira. Serão dois percursos:

10 quilômetros: Segue pela avenida Constantino Nery (sentido bairro/Centro) até o retorno próximo à avenida Ayrão. Na volta, os corredores utilizarão a faixa ao lado do canteiro central (Centro/bairro), passando pelas avenidas Pedro Teixeira, do Samba, ruas Lóris Cordovil e Flaviano Limongi, retornando ao ponto inicial.

Segue pela avenida Constantino Nery (sentido bairro/Centro) até o retorno próximo à avenida Ayrão. Na volta, os corredores utilizarão a faixa ao lado do canteiro central (Centro/bairro), passando pelas avenidas Pedro Teixeira, do Samba, ruas Lóris Cordovil e Flaviano Limongi, retornando ao ponto inicial. 5 milhas: Retorno próximo ao condomínio Bosque dos Ingleses, seguindo o mesmo trajeto de volta.

Interdições no trânsito

Para garantir a segurança dos participantes, algumas vias serão interditadas:

Rua Flaviano Limongi: Interdição total.

Interdição total. Avenida Constantino Nery: Sentido bairro/Centro fechado entre a rua Lóris Cordovil e a avenida Pedro Teixeira. Sentido Centro/bairro segue liberado.

Sentido bairro/Centro fechado entre a rua Lóris Cordovil e a avenida Pedro Teixeira. Sentido Centro/bairro segue liberado. Canalizações: Fluxo em ambos os sentidos da Constantino Nery será direcionado para as faixas centrais, no trecho entre Pedro Teixeira e retorno da Ayrão. Na avenida Pedro Teixeira, a faixa da esquerda também será canalizada, assim como a rua Lóris Cordovil.

A Estação Arena de ônibus, no sentido bairro, continuará operando normalmente.

Alterações no transporte público

O IMMU informa que diversas linhas de ônibus terão trajetos desviados. Veja os principais ajustes:

Linhas que passam pela avenida Torquato Tapajós / Constantino Nery:

Linhas: 011, 302, 305, 306, 319, 320, 321, 324, 330, 356, 340, 430, 444, 454, 500, 560, 448, 640, 357 e 455

Desvio: Avenida Constantino Nery → avenida Lóris Cordovil → avenida Belmiro Vianez → avenida Pedro Teixeira → retorno à Constantino Nery.

Linhas pela avenida Darcy Vargas:

Linhas: 118, 540 e 652

Desvio: Avenida Darcy Vargas → avenida Doutor Theomario Pinto da Costa → rotatória das Letras → Doutor Theomario Pinto → avenida Djalma Batista.

Linhas pela avenida Pedro Teixeira:

Linhas: 012, A200, A204 e 215

Desvio: Avenida Dom Pedro → Doutor Theomario Pinto → Constantino Nery (retorno no Bilhares) → Estação Arena.

Linhas A222 e A225:

Desvio: Avenida Lóris Cordovil → rua Vivaldo Lima → travessa dos Franceses → avenida João Machado → Djalma Batista → rua da Indústria → Constantino Nery.

Linhas 213 e 227:

Desvio: Mesmo percurso das linhas A222 e A225.

Linhas Radiais/Diâmetros (010, 214, 223):

Desvio bairro/Centro: Avenida Dom Pedro → Doutor Theomario Pinto → Djalma Batista ou Darcy Vargas.

Sentido Centro/bairro: Avenida Torquato Tapajós → Mário Ypiranga → Djalma Batista → rua da Indústria → Constantino Nery → Estação E2 → Mário Ypiranga → Álvaro Maia → rua Elvira Dantas → Constantino Nery.

Corrida do Sesi na Ponta Negra

No mesmo dia, das 5h45 às 9h, será realizada a Corrida do Sesi, com largada e chegada no estacionamento recuado do complexo turístico da Ponta Negra. Os percursos são de 5 e 10 quilômetros:

5 km: Até o Centro de Embarcações do CMA (Cecma), com retorno ao ponto inicial.

Até o Centro de Embarcações do CMA (Cecma), com retorno ao ponto inicial. 10 km: Até a altura da igreja da Restauração, também com retorno ao ponto de largada.

Não haverá desvios no transporte público durante esta prova.

Recomendações para a população

A Prefeitura de Manaus orienta motoristas e passageiros a planejarem seus deslocamentos com antecedência. É importante ficar atento à sinalização e seguir as instruções dos agentes de trânsito para garantir a fluidez e segurança durante os eventos.

Leia mais:

‘Corrida Tiradentes’ abre inscrições para lote promocional até dia 28

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱