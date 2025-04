Wilson Lima vai comandar federação ‘União Progressista’ no Amazonas

Nova federação partidária une União Brasil e PP e inicia trajetória com maior representação política do país.

O lançamento da Federação União Progressista, nesta terça-feira (29), no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, marcou um novo momento na política nacional, especialmente no Amazonas. O governador Wilson Lima representará a liderança da federação no estado.

Com a nova configuração, o grupo já nasce como a maior estrutura partidária do país. No Amazonas, a União Progressista reúne 25 prefeitos (24 do União Brasil e 1 do Partido Progressista), 13 vice-prefeitos e 199 vereadores — sendo 144 do União Brasil e 55 do PP.

Entre os 199 vereadores, oito atuam na capital Manaus, com seis parlamentares do União Brasil e dois do PP, formando a maior bancada do legislativo municipal.

Bancada federal e estadual fortalece atuação da Federação

Além da base municipal, o bloco conta com dois deputados federais e seis estaduais eleitos pelo União Brasil no Amazonas. Em nível nacional, a Federação inicia sua trajetória com 109 deputados federais, 14 senadores, seis governadores e cerca de 1.400 prefeitos em sua base.

Wilson Lima defende desenvolvimento da Amazônia

Durante o evento, o governador Wilson Lima destacou a importância de integrar a Região Norte aos grandes projetos nacionais. Ele defendeu que o avanço social só é possível por meio de investimentos em desenvolvimento econômico, principalmente na Amazônia.

“Eu venho de uma região que é a mais rica desse país, mas que ainda convive com uma pobreza muito grande. Não há nenhuma sociedade que possa mudar seus indicadores sociais sem que haja desenvolvimento econômico. O mundo olha para a Amazônia e só vê a copa das árvores. Esquece que há 30 milhões de pessoas morando embaixo delas, e essas pessoas precisam de oportunidades, de emprego, de avanços”, afirmou o governador.

Wilson também reforçou que os recursos naturais da região devem ser usados para melhorar a vida da população local.

“Não tenho dúvida de que aqui nós seremos a bússola para o destino e o caminho seguro do Brasil”, declarou.

Evento reuniu lideranças políticas em Brasília

O lançamento contou com a presença de figuras importantes da política nacional, como os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de senadores, deputados e dirigentes partidários.

A presidência nacional da Federação União Progressista será compartilhada inicialmente entre o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e Antonio de Rueda (União Brasil).

