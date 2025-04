Homem dopa e ameaça matar filhas para se vingar de ex-mulher

Um homem dopou e ameaçou matar as próprias filhas, de três e quatro anos, para se vingar da ex-companheira. Ele foi encontrado em Osasco (SP), na terça-feira (29).

Segundo os agentes, o homem entrou na casa da ex-companheira enquanto ela estava trabalhando. No local, ele administrou um tipo de sedativo nas crianças, que ficaram inconscientes. Para assustar a ex-mulher, o homem gravou as meninas desacordadas e ameaçou matá-las.

Denúncia

Ao receber o vídeo, a mãe das meninas entrou em contato com familiares e acionou a polícia. Chegando ao local, as crianças foram encontradas desacordadas, mas ainda com vida. Elas foram socorridas e levadas ao Pronto-Socorro do Hospital Santo Antônio.

O homem fugiu do local, mas foi encontrado horas depois. Na delegacia, foi visto que ele tem passagem por crimes de violência doméstica e que chegou a ficar foragido por falta de pagamento de pensão alimentícia. Aos agentes, disse que “agiu por amor”.

(*) Com informações do SBT News

Leia mais: Mãe de crianças que morreram envenenadas com ovo de Páscoa pede justiça

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱