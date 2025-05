Manaus recebe mais de R$ 10 milhões para criação de Parque Tecnológico

Investimento da Finep fortalece ecossistema de startups e tecnologia na Ilha de São Vicente, com foco em biotecnologia e eletroeletrônicos.

A consolidação do Distrito de Inovação de Manaus avançou com a captação de mais de R$ 10 milhões por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O investimento viabiliza a criação do Parque Tecnológico da Ilha de São Vicente, promovendo desenvolvimento econômico e tecnológico na capital amazonense.

Idealizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), o projeto foi desenvolvido em colaboração com a Associação Polo Digital de Manaus. A proposta busca atrair empresas, startups e instituições para fortalecer o ecossistema de inovação, especialmente nos setores de eletroeletrônicos, TIC, biotecnologia e ciências da vida.

Estrutura terá coworkings e salas empresariais

O plano se organiza em três eixos. Um deles é a adaptação do Casarão da Inovação Cassina e a revitalização do Casarão São Vicente, com a oferta de mais de 70 postos de coworking e salas empresariais. Além disso, está prevista a capacitação da equipe gestora, a participação em eventos estratégicos e a promoção da cultura empreendedora por meio de programas de qualificação.

De acordo com Alonso Oliveira, secretário da Semtepi:

“Com planos estratégicos definidos, vamos fortalecer o ecossistema local e criar conexões entre startups, empresas e institutos de pesquisa. Nosso objetivo é diversificar a matriz econômica, fortalecendo o setor de eletroeletrônicos da Zona Franca de Manaus e reduzindo sua dependência, o que trará um impacto positivo no desenvolvimento tecnológico e econômico local, consolidando Manaus como um polo de ciência, tecnologia e inovação na região Norte”.

Casarões históricos serão restaurados para abrigar inovação

Com os recursos, o Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro Histórico de Manaus, será reformado para otimizar seu uso como centro de apoio ao empreendedorismo. O espaço terá 20 novas posições para startups no subsolo e salas de reunião adaptadas para empresas de até oito pessoas nos pisos térreo e superior. O auditório será transferido para o Casarão São Vicente, liberando mais espaço para empresas.

O Casarão São Vicente, edificado no século 19, passará por restauração para integrar o Parque Tecnológico. A fachada será preservada e a estrutura interna, revitalizada. Com três pavimentos, o prédio será preparado para receber eventos, cursos e programas de capacitação, promovendo um ambiente integrado para inovação.

A proposta, aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), une preservação cultural e estímulo ao desenvolvimento tecnológico. Além disso, o cronograma de execução será divulgado nas próximas semanas, detalhando as fases de implementação e o uso dos recursos.

