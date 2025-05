Instituto 3B vence o Sport e conquista primeira vitória no Brasileirão Feminino

Equipe amazonense sai da zona de rebaixamento após vitória por 2 a 1 na oitava rodada da elite do futebol feminino nacional

O Instituto 3B conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino A1 nesta quarta-feira (30), ao derrotar o Sport-PE por 2 a 1, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, em Manaus. O resultado colocou a equipe amazonense fora da zona de rebaixamento, ultrapassando o próprio adversário na tabela.

Equilíbrio

O jogo começou equilibrado e com poucas chances claras. A primeira oportunidade foi do time amazonense, em cobrança de falta de Dani que parou nas mãos da goleira Nanda. Aos 16 minutos, após jogada de Soile James, Maria Eduarda aproveitou o rebote dentro da área e abriu o placar para o 3B.

O Sport reagiu no fim do primeiro tempo. Já nos acréscimos, Jaque arriscou de fora da área e empatou para as visitantes, levando a igualdade ao intervalo.

No segundo tempo, o 3B voltou melhor. Aos 12 minutos, Maria Eduarda quase marcou novamente, mas a bola parou na trave após defesa de Nanda. Aos 18, Kika venceu a marcação pela direita e chutou forte no ângulo, marcando o gol da vitória amazonense.

Mesmo com a pressão do Sport nos minutos finais, as Feras da Amazônia seguraram o placar e garantiram os três pontos.

Classificação e próximos desafios

Com o triunfo, o Instituto 3B subiu para a 14ª colocação, somando quatro pontos. O próximo compromisso será no domingo (4), fora de casa, contra o Internacional, às 15h (horário de Manaus).

