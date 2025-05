Cheia no AM já afeta 144 mil pessoas e deixa 13 municípios em emergência

Boletim aponta avanço das águas em todas as calhas de rios do Amazonas.

O Governo do Amazonas informou, nesta quarta-feira (30), que 13 municípios estão em Situação de Emergência devido à cheia dos rios no estado. Segundo o boletim divulgado pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, aproximadamente 144 mil pessoas foram diretamente impactadas, totalizando 36 mil famílias atingidas.

As nove calhas dos rios amazonenses seguem em processo de cheia, com picos previstos entre março e julho. O avanço das águas afeta comunidades urbanas e rurais em várias regiões do estado.

Ajuda humanitária já alcançou 26 mil pessoas

Desde 16 de abril, o Governo do Estado enviou cerca de 200 toneladas de cestas básicas, 600 caixas d’água de 500 litros, 46.500 copos de água potável fornecidos pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), além de seis kits purificadores do programa Água Boa.

Esses insumos beneficiaram moradores dos municípios de Humaitá, Manicoré, Apuí e Boca do Acre — áreas que decretaram Situação de Emergência e foram as primeiras a receber apoio emergencial.

Municípios mudam de status com avanço da cheia

Conforme os decretos municipais, dos 62 municípios do Amazonas, 13 estão em Situação de Emergência, 21 em Alerta e 28 em Atenção. Em relação ao boletim anterior, oito cidades — Coari, Tefé, Alvarães, Uarini, Maraã, Japurá, Fonte Boa e Jutaí — migraram do nível de Atenção para o de Alerta.

Governo envia alimentos, água e purificadores

Entre os dias 21 e 23 de abril, o governo realizou a entrega de cestas básicas, água potável e kits purificadores para os municípios da calha do rio Madeira. Cerca de 8 mil famílias foram atendidas, somando 26 mil pessoas beneficiadas.

No dia 26 de abril, a calha do Purus recebeu apoio em Boca do Acre. Foram entregues 2 mil cestas básicas, 200 caixas com 6 mil copos de água potável e outros itens essenciais.

Saúde reforçada nos municípios afetados

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) enviou, entre os dias 24 e 25 de abril, 72 kits de medicamentos para os municípios de Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Ipixuna, Guajará e Novo Aripuanã. A ação beneficia mais de 35 mil pessoas e garante o abastecimento das unidades de saúde durante o período de enchente.

Além disso, Manicoré recebeu uma nova usina de oxigênio, com capacidade de 30 metros cúbicos por hora, para atender o hospital municipal. Apuí também foi contemplado com cilindros de oxigênio, medicamentos e insumos hospitalares.

Operação Cheia 2025 mobiliza esforços desde abril

A Operação Cheia 2025 começou em 16 de abril, com o anúncio do envio de ajuda humanitária à calha do rio Madeira. No dia 18, a mobilização partiu do Porto do São Raimundo, em Manaus, levando 160 toneladas de alimentos, 600 caixas d’água e 33 mil copos de água potável para os municípios mais afetados.

Os kits purificadores de água também foram distribuídos para garantir acesso à água potável em comunidades isoladas.

Monitoramento é contínuo

O monitoramento da cheia é realizado de forma contínua pela Defesa Civil do Estado, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta. A equipe acompanha os níveis dos rios ao longo de todo o ano, emitindo alertas e orientações para a população em risco.

