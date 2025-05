Motorista atropela cinco pessoas durante corrida em Manaus

Um motorista embriagado atropelou cinco pessoas durante a 1ª Corrida Nacional do Sesi na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, nesta quinta-feira (1).

Segundo testemunhas, cerca de 15 minutos após o início da prova, o motorista perdeu o controle do veículo e avançou contra um grupo de esportistas.

O motorista passou pelo teste do bafômetro, que atestou o consumo de álcool. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e a equipe policial o encaminhou ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Três pessoas estão em estados mais graves. Duas foram encaminhadas ao Hospital e Pronto Socorro Doutor João Lúcio Pereira Machado e a outra para o Hospital Adventista de Manaus.

A Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (FEDAEAM) lamentou o ocorrido em nota e escreveu que acompanhará de perto o desdobramento da situação junto às autoridades competentes.

“Reforçamos que o evento encontra-se devidamente regularizado, com todas as autorizações legais expedidas pelos órgãos competentes, seguro de vida para os participantes, bem como suporte médico com ambulância UTI presente no local”, diz trecho da nota.

O Sesi ainda não se pronunciou sobre o acidente.

Íntegra da nota

FEDAEAM:

A Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (FEDAEAM) informa que, na manhã desta quinta-feira, 1º de maio de 2025, durante a realização da Corrida Nacional do SESI, um condutor invadiu uma das zonas do percurso, devidamente balizada e sinalizada, nas proximidades do Complexo da Ponta Negra.

Reforçamos que o evento encontra-se devidamente regularizado, com todas as autorizações legais expedidas pelos órgãos competentes, seguro de vida para os participantes, bem como suporte médico com ambulância UTI presente no local.

O condutor responsável pela invasão foi prontamente detido e encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos legais. As vítimas do atropelamento foram imediatamente socorridas e levadas a uma unidade hospitalar, onde estão recebendo atendimento médico.

A FEDAEAM lamenta profundamente o ocorrido, reafirma seu compromisso com a segurança dos atletas e público, e acompanhará de perto o desdobramento da situação junto às autoridades competentes.

Leia mais:

Blogueira acusada de atropelar e matar personal em Manaus deve entregar passaporte à justiça

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱