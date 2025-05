Acidente que matou Ayrton Senna completa 31 anos

Há 31 anos, Ayrton Senna da Silva entrava em uma pista de corrida pela última vez. O piloto bateu a mais de 200 km/h na curva Tamburello, no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, morrendo no dia 1º de maio de 1994.

Como relembrou Galvão Bueno em entrevista ao podcast O Assunto, o fim de semana da morte de Senna foi marcado por acidentes — no dia anterior, o austríaco Roland Ratzenberger morreu, o que deveria ter cancelado o GP; dois dias antes, foi Rubens Barrichello quem precisou ser socorrido.

Neste episódio, que foi ao ar em 1º de maio de 2024, Galvão também revelou uma conversa que só ele viu entre Senna e o empresário do piloto na época antes da última corrida do brasileiro.

“Uma coisa que só eu vi. Ele, antes da corrida, ele chamou o Julian Jacobs, que era o empresário dele na Europa, um inglês, e disse: ‘Julian, se vira e me arruma uma bandeira da Áustria’. E o Julian fala: ‘onde eu vou arrumar’? [Senna responde] ‘Problema seu, me traga uma bandeira da Áustria que eu vou botar ela dentro do carro, eu vou ganhar a corrida, eu vou prestar uma homenagem’.”