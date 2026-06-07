VIRALIZOU

Fotógrafo Sam Robles tropeçou ao correr para registrar a comemoração de Endrick, mas conseguiu cliques que acabaram repostados pelo atacante nas redes sociais.

O gol da vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito, neste sábado (6), não rendeu destaque apenas para Endrick. A comemoração do atacante também transformou um fotógrafo em personagem inesperado da partida.

Logo após balançar as redes e garantir o triunfo por 2 a 1 no último amistoso antes da Copa do Mundo, Endrick correu em direção às arquibancadas para celebrar. Atrás dele, o fotógrafo esportivo Sam Robles disparou para registrar o momento, mas acabou tropeçando sozinho e caiu em pleno gramado.

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A cena foi flagrada pelas câmeras da transmissão e rapidamente viralizou nas redes sociais. No entanto, mesmo durante a queda, o profissional conseguiu fazer aquilo que buscava: registrar imagens marcantes da comemoração do camisa 19.

Carregando duas câmeras, Sam chegou a derrubar um dos equipamentos, mas manteve o foco no atacante e conseguiu capturar uma sequência de fotos que chamou atenção dos torcedores.

Uma das imagens mostra Endrick de costas, encarando as arquibancadas lotadas após marcar o gol da vitória brasileira. O ângulo diferenciado chamou atenção justamente porque foi obtido em meio ao tombo do fotógrafo.

O reconhecimento veio pouco depois. Endrick publicou alguns dos registros em seu perfil no Instagram com a legenda:

“Toda honra ao Senhor meu Deus, obrigado por tudo🙏🏿🤍🇧🇷”

🔫🔫

A publicação ajudou a ampliar ainda mais a repercussão do episódio e levou os cliques de Sam Robles para milhares de torcedores.

Nas redes sociais, o fotógrafo tratou o momento com bom humor. Em uma publicação, escreveu: “Tudo pela arte”. Em outra, brincou sobre a queda: “Foi falta, mas o juiz deu a vantagem”.

Endrick chega em alta para a Copa do Mundo

Aos 19 anos, Endrick vive um dos melhores momentos da carreira e se consolidou como uma das principais opções ofensivas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

Autor do gol da vitória sobre o Egito, o atacante recebeu elogios do técnico Carlo Ancelotti após a partida.

“Endrick tem essa qualidade. É muito potente, muito bem posicionado na área. Marcou e é um jogador importante para nós. Tem que seguir”, afirmou o treinador.

Depois de ganhar espaço na equipe e aproveitar as oportunidades recebidas, o atacante chega à competição cercado de expectativa. O gol diante dos egípcios encerrou um jejum de quase dois anos sem marcar pela Seleção e reforçou sua candidatura a protagonista do Brasil no Mundial.

Após o jogo, Endrick comemorou o momento vivido com a camisa amarelinha.

“Só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. Fiquei muito feliz. Sabia que poderia ter uma chance e agradeço muito por essa oportunidade”, declarou ao Sportv.

Caiu, mas garantiu o clique: veja a queda e as fotos de Sam Robles



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