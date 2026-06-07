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O volante da Atalanta vai substituir o jogador lesionado na delegação do Brasil nos Estados Unidos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou neste domingo (7) que o atleta Wesley foi cortado da Seleção Brasileira. O jogador sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito, partida que terminou com a vitória do Brasil por 2 a 1. O problema físico forçou sua substituição ainda na etapa inicial do jogo.

Diante do desfalque, o técnico Carlo Ancelotti agiu rápido e chamou o volante Éderson, que atualmente defende a Atalanta, da Itália.

Exame de imagem confirmou a gravidade da lesão

A decisão médica ocorreu após uma nova avaliação detalhada da comissão técnica neste domingo. Um exame de ressonância magnética constatou a gravidade da lesão muscular na coxa de Wesley, inviabilizando sua permanência com o grupo.

Em nota oficial, a entidade máxima do futebol brasileiro lamentou profundamente o ocorrido. A confederação destacou que Wesley é um atleta muito querido por todo o elenco e segue nos planos da equipe que busca o hexacampeonato mundial.

Éderson se apresenta na segunda-feira nos EUA

Com a nova convocação definida, o volante Éderson viaja imediatamente para iniciar os trabalhos com os companheiros de equipe.

O jogador da Atalanta vai se integrar à delegação brasileira já nesta segunda-feira (8). O grupo Canarinho realiza a sua preparação em solo americano para os próximos compromissos internacionais.

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