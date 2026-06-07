Convocação

O meio-campista da Atalanta substitui o lateral-direito lesionado na lista de Carlo Ancelotti para o Mundial.

O volante Éderson foi convocado para a Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a mudança neste domingo (7), após confirmar o corte do lateral-direito Wesley por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Aos 26 anos, o meio-campista da Atalanta, da Itália, embarca imediatamente para os Estados Unidos. Assim, ele passa a integrar o elenco comandado por Carlo Ancelotti na busca pelo hexacampeonato mundial.

A trajetória de Éderson até a Copa do Mundo

Natural de Campo Grande (MS), Éderson iniciou a carreira no Desportivo Brasil e também passou por clubes como Cruzeiro e Corinthians. No entanto, ganhou destaque nacional com a camisa do Fortaleza, onde chamou a atenção do mercado europeu.

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Em 2022, o volante se transferiu para a Salernitana. Pouco depois, acertou com a Atalanta e se consolidou como um dos principais nomes do Campeonato Italiano. Além da forte marcação, o brasileiro se destaca pela intensidade e pela participação ofensiva.

Histórico com a Seleção Brasileira

Éderson estreou pela equipe principal do Brasil em 2024. Desde então, disputou três partidas e acumulou 107 minutos em campo.

Além disso, o jogador integrou a primeira convocação de Carlo Ancelotti em junho de 2025. Apesar disso, ainda não entrou em campo sob o comando do treinador italiano. Agora, a Copa do Mundo representa a maior oportunidade de sua carreira com a camisa da Seleção.

Wesley deixa o Mundial após lesão

A vaga surgiu após o corte de Wesley. O lateral-direito sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda durante o amistoso preparatório contra o Egito.

O jogador sentiu dores ainda no primeiro tempo logo após uma finalização. Em seguida, deixou o campo para a entrada de Danilo. Depois da substituição, as câmeras flagraram Wesley chorando no banco de reservas ao perceber que perderia a chance de disputar sua primeira Copa do Mundo.

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