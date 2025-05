Homem é preso por abandono de filho de 8 anos em Lábrea (AM)

Caso ocorreu durante a Operação Caminhos Seguros, que combate crimes contra crianças e adolescentes no Amazonas

Um homem de 39 anos foi preso nesta quinta-feira (1º) por abandono material e intelectual contra o próprio filho, de apenas 8 anos. A prisão ocorreu em Lábrea, no interior do Amazonas, durante a Operação Caminhos Seguros, que atua na repressão de crimes de abuso e exploração sexual infantojuvenil.

Criança vivia sem escola, energia e alimentação adequada

Segundo a delegada Larissa Barreto, as investigações apontaram que o homem manteve o filho em situação de negligência extrema, privando-o de direitos fundamentais.

“A criança não frequentava a escola, residindo em uma casa em construção, sem energia elétrica e sem os eletrodomésticos básicos como fogão e geladeira”, relatou a delegada.

Além disso, o menino estava sem acesso regular à saúde, moradia digna e alimentação.

Mãe faleceu em 2024; pai retirou criança do lar da tia

A mãe da criança faleceu em julho de 2024. Desde então, o menino passou a viver com uma tia materna em Boca do Acre. Contudo, o pai o buscou na residência alegando que passaria alguns dias com ele. Desde então, não o devolveu.

“Segundo informações, o indivíduo e a criança já passaram por inúmeras cidades. Ele não tem paradeiro fixo, viajando constantemente e levando uma criança consigo, violando assim o direito do filho ao acesso à educação, saúde e moradia digna”, explicou a delegada.

Criança será acolhida novamente pela tia materna

A prisão ocorreu na manhã de quinta-feira. A criança será entregue novamente à tia materna, que já havia assumido seus cuidados anteriormente. De acordo com a polícia, o menino voltará a frequentar a escola e passará por acompanhamento psicológico.

Procedimentos legais

O homem responderá por abandono material e intelectual e permanece à disposição da Justiça.

