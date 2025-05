Inscritos retiram kits da corrida Manaus em Movimento 2025

Entrega dos kits ocorre no mirante Lúcia Almeida nesta sexta (2) e sábado (3), com atividades de saúde e bem-estar no local

A Prefeitura de Manaus orienta os inscritos na corrida de rua Manaus em Movimento 2025 a retirarem seus kits de participação no mirante Lúcia Almeida, localizado na avenida 7 de Setembro, nº 8, Centro. A entrega acontece nesta sexta-feira (2), das 13h às 20h, e no sábado (3), das 9h às 16h.

Provas para todas as idades

Promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a competição será realizada nos dias 3 e 4 de maio, com percursos na área do mirante Lúcia Almeida e na orla da Ponta Negra. As provas contemplam tanto o público adulto quanto infantil.

“Não deixe de retirar seu kit nos dias e horários marcados e não deixe de participar, lembrando que a corrida não é apenas uma competição, mas uma atividade física aliada do bem-estar físico e mental. Portanto, chegando ou não ao pódio, todos sempre saem vitoriosos”, declarou a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Ela destacou ainda que a corrida faz parte das ações da Semsa em alusão ao Dia Mundial da Saúde, celebrado em abril.

Retirada exige documento, inscrição e doação

Para retirar o kit, o participante deve apresentar documento oficial com foto, comprovante de inscrição e entregar uma lata de leite em pó integral (380g ou 400g). A retirada também pode ser feita por terceiros, desde que apresentem a documentação do inscrito.

Cada kit contém:

Camisa oficial da corrida

Número de peito com chip descartável

Ecobag (adultos) ou sacochila (crianças)

Ações de saúde e bem-estar acompanham evento

Durante a entrega dos kits, no sábado (3), a Semsa promoverá uma programação de saúde e bem-estar das 8h30 às 16h, no mirante. As atividades incluem:

Sessões de ioga e tai chi chuan

Palestra sobre alimentação e atividade física

Roda de conversa com histórias de superação

Serviços de saúde como avaliação física, auriculoterapia e massoterapia

Corrida terá provas para crianças e adultos

A corrida kids será realizada no sábado, 3 de maio, no entorno do mirante Lúcia Almeida, com largada às 17h. O evento não será competitivo e terá percursos de:

100 metros (crianças até 6 anos)

200 metros (crianças de 7 a 12 anos)

Todos os participantes receberão medalhas.

As provas adultas ocorrem no domingo (4), com largadas no estacionamento da Ponta Negra:

10 km: largada às 5h30

5 km (cadeirantes e pessoas com deficiência visual): às 5h38

5 km (demais participantes): às 5h40

Premiação inclui categorias individuais e por equipe

Os três primeiros colocados (masculino e feminino) das provas de 5 km e 10 km, nas categorias Individual, Pessoas com Deficiência Visual e Cadeirantes, receberão troféus. Também haverá premiação para as três equipes com maior número de concluintes.

Todos os inscritos que finalizarem a prova em até 1h30 terão direito à medalha de participação, mediante entrega do canhoto do número de peito.

