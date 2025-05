Quarteto é preso por vender produtos vencidos para interior do Amazonas

Quatro homens, com idades entre 22 e 41 anos, foram presos em flagrante na quarta-feira (30) por adulterar datas de validade de produtos alimentícios vencidos. A prisão ocorreu em uma distribuidora no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Denúncia levou à descoberta do crime

De acordo com a delegada Benvinda de Gusmão Santana, as investigações começaram após uma denúncia anônima informar que os suspeitos atuavam na remarcação de datas de validade. A equipe policial abordou os envolvidos enquanto carregavam os produtos em uma van, que seguiria ao Porto de Manaus com destino a municípios do interior.

“No interior da distribuidora, foi encontrada uma grande quantidade de produtos com data de validade vencida, visivelmente adulterada e até com a data de validade removida”, afirmou a delegada.

Produtos estavam em condições impróprias

Entre os itens apreendidos estavam leite, calabresa, refrigerantes, macarrão instantâneo e outros gêneros alimentícios, todos armazenados sem condições adequadas de higiene, o que oferecia risco à saúde pública.

Além disso, foram encontrados raspadores, impressoras, solventes e acetonas, ferramentas utilizadas na remoção e alteração das datas nas embalagens.

Suspeitos atuavam com notas fiscais e destino interiorano

Segundo a delegada, a polícia apreendeu ainda notas fiscais em nome de supermercados de Manaus, sugerindo que os produtos vencidos eram adquiridos e, posteriormente, revendidos com as datas adulteradas para comércios do interior.

“As investigações irão continuar para apurar a origem e o destino dos produtos, além da participação de outros possíveis envolvidos no esquema criminoso”, concluiu.

Prisões e procedimentos legais

Os quatro homens foram autuados em flagrante pelos crimes de:

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produto alimentício

Venda e armazenamento de produtos impróprios ao consumo

Associação criminosa

Atualmente, os suspeitos estão à disposição da Justiça. A polícia segue com as apurações para identificar outros integrantes do esquema.

