Homem é preso por furto de fios elétricos em São Gabriel da Cachoeira

Prejuízo total causado do furto está avaliado em R$ 2,9 mil e parte do produto foi recuperado e restituído à igreja

A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (29), um homem de 20 anos por furtar fios elétricos da diocese de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. A equipe policial encontrou o homem em flagrante após diligências com baseadas em denúncia.

Denúncia levou à localização do suspeito

Segundo o delegado Frank de Freitas, um encarregado de manutenção da diocese encontrou cascas dos fios em um matagal e acionou a polícia.

“O suspeito foi localizado em uma área de mata nas proximidades da avenida Dom Pedro Massa, quando estava recolhendo o restante do produto furtado que havia escondido. Ele tentou fugir, mas de pronto foi capturado”, afirmou o delegado.

Suspeito tentou se passar por menor de idade

Na delegacia, o homem alegou ser menor de idade, mas a equipe constatou, por meio de consulta ao sistema, que ele tem 20 anos.

“O prejuízo total causado pelo furto está avaliado em R$ 2,9 mil. Parte do material foi recuperada e restituída à igreja”, disse o delegado Frank de Freitas.

Investigado responderá por furto

O suspeito sofreu autuação por furto e permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

(*) Com informações da assessoria

