Motociclista perde o controle e morre em acidente fatal em Manaus

Manaus (AM) – A madrugada desta sexta-feira (2) amanheceu com tristeza para familiares e amigos de Antônio Braga de Freitas Neto, de apenas 24 anos, que perdeu a vida em um acidente de trânsito na avenida Theomário Pinto, bairro Chapada, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

Segundo testemunhas, ele seguia pela avenida, quando perdeu o controle da direção da motocicleta e colidiu violentamente contra um poste no canteiro central. O impacto foi tão forte que ele foi arremessado à pista, sofrendo graves ferimentos na cabeça mesmo estando de capacete de segurança. O jovem morreu no local.

Imagens registradas após o acidente mostram o corpo caído ao lado da motocicleta, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tenta prestar socorro. A cena foi acompanhada com pesar por moradores e motoristas que passavam pelo local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e realizou a remoção do corpo.

Acidentes de trânsito em alta

Casos como o de Antônio reacendem o alerta para os perigos no trânsito, principalmente durante a madrugada, quando a visibilidade é reduzida e acidentes tendem a ser mais graves.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em 2024, 113 pessoas perderam a vida no trânsito de Manaus entre janeiro e 20 de maio. Os números representam um aumento de 15% dos casos registrados no mesmo período de 2023.

Das 113 vítimas, 54 eram motociclistas que morreram no trânsito de Manaus, um aumento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 41 mortes.

