VÍDEO: Motorista de app filma fuga de criminosos que bloquearam rodovia

Um motorista de aplicativo filmou a própria fuga ao escapar de criminosos que bloquearam um trecho da rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral paulista. O grupo espalhou cones na pista e tentou abordar o veículo, mas o condutor conseguiu desviar e evitar o assalto. Ninguém foi preso.

O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira (30), na altura de Cubatão (SP), em um ponto conhecido como Pedra Cortada. Os criminosos colocaram cones para simular uma blitz e avançaram contra o carro enquanto o motorista manobrava para escapar. Em determinado momento, ele pediu para a passageira se abaixar.

“Não sei como eles fizeram aquilo, pois os cones eram imensos”, disse a passageira Giovanna Freire de Sá. “Se eu estivesse sozinha, teria parado, porque parecia uma blitz de verdade.”

A TV Tribuna, afiliada da Globo, obteve as imagens que mostram o momento em que ao menos quatro suspeitos se aproximam do carro. O motorista acelera e foge pela pista bloqueada.

No Centro de Controle Operacional (CCO), um policial de plantão da Ecovias identificou a movimentação suspeita por meio de uma câmera de monitoramento. O agente acionou imediatamente a equipe da Tática Ostensiva Rodoviária (TOR), que se deslocou até o local. Os criminosos fugiram ao perceber a chegada dos policiais.

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informou que, apesar de não atuar diretamente em ocorrências policiais, colabora com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e oferece suporte às autoridades para garantir a segurança nas rodovias.

Segundo a empresa, o CCO conta com mais de 300 câmeras em operação, que permitem o monitoramento em tempo real. Profissionais da Ecovias e da PM atuam de forma integrada no centro, com acesso simultâneo às imagens.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) não se manifestou.

