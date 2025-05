Casos de Mpox caem 56% no AM e governo reforça ações para frear contágio

O Amazonas registrou uma queda de 56% nos casos de mpox entre janeiro e abril de 2025, em comparação com os quatro últimos meses de 2024. O dado é da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), que atribui o resultado ao trabalho conjunto entre estado e municípios.

A Mpox é uma doença viral transmitida pelo contato direto com lesões, secreções respiratórias ou objetos contaminados. Os principais sintomas são febre, cansaço intenso e lesões na pele. O tratamento exige isolamento e acompanhamento médico.

“Manter a transparência e a população informada é uma das formas mais eficientes de evitar a propagação de doenças”, afirmou a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud. “Estamos atuando de forma contínua, com vigilância epidemiológica forte e as unidades de saúde na ponta fazendo seu papel.”

Além do monitoramento semanal divulgado todas as quartas-feiras, os dados atualizados estão disponíveis no site da FVS-RCP. O trabalho de campo é feito pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica e pelo CIEVS-AM, em articulação com os CIEVS municipais.

Desde que a mpox passou a circular no Amazonas, em 2023, a resposta tem incluído investigações de casos suspeitos, rastreamento de contatos e apoio técnico aos municípios. “Mantemos a vigilância constante e integrada com os municípios para uma resposta rápida a qualquer ameaça à saúde pública”, destacou a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

As ações incluem capacitações para profissionais da saúde e campanhas educativas voltadas à população. Durante eventos de grande porte, como o Festival de Parintins, os cuidados são redobrados.

“Nosso foco é garantir uma resposta técnica, transparente e eficaz, para que os municípios sigam com suas programações culturais com tranquilidade e segurança”, explicou Augusto Zany, responsável pelas ações estratégicas da FVS.

Cuidados para se proteger da mpox:

Evite contato direto com lesões ou fluidos corporais de pessoas infectadas;

Lave as mãos com frequência com água e sabão ou álcool em gel;

Pratique sexo seguro e observe possíveis sintomas;

Cubra nariz e boca ao tossir ou espirrar;

Use máscaras em locais fechados e mal ventilados;

Mantenha a higiene pessoal e de objetos de uso diário.

Leia mais

Amazonas confirma 33 casos de Mpox; veja sintomas e prevenção

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱