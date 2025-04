Amazonas confirma 33 casos de Mpox; veja sintomas e prevenção

No total, a FVS notificou 63 casos suspeitos da doença. Desse número, 29 foram descartados após investigação.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) confirmou 33 casos de Mpox no estado entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2025. O balanço consta no informe epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (30).

No total, a FVS notificou 63 casos suspeitos da doença. Desse número, 29 foram descartados após investigação. Até o momento, não há registro de mortes por Mpox no Amazonas. A fundação reforça que os dados são atualizados semanalmente, sempre às quartas-feiras, no site www.fvs.am.gov.br.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) orienta que pessoas com sintomas de Mpox no Amazonas como febre, lesões na pele ou cansaço extremo devem procurar imediatamente uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Casos suspeitos podem ser encaminhados para unidades de referência para coleta de amostras.

Gestantes, crianças e pacientes com lesões graves são direcionados à Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), em Manaus.

A SES-AM reforça a importância da prevenção: evitar contato direto com lesões de pessoas infectadas, manter higiene das mãos, usar máscara em locais fechados e praticar sexo seguro.

As recomendações também incluem atenção a sinais suspeitos em si mesmo ou no(a) parceiro(a) e manter a etiqueta respiratória para reduzir o risco de transmissão.

Mpox no Amazonas e cenário da doença no país

​A morte do cantor paraense Gutto Xibatada, aos 39 anos, em 22 de abril de 2025, trouxe à tona a preocupação com a Mpox no Brasil. Conhecido por seu trabalho no forró e por exaltar a cultura paraense, Gutto faleceu após complicações da doença, agravadas por comorbidades como asma.

Em 2025, o Brasil registrou 373 casos confirmados de Mpox até 14 de abril, além de 39 casos prováveis e 258 suspeitos . No Pará, foram confirmados 19 casos, com duas mortes, incluindo a do cantor .​

Autoridades de saúde reforçam a importância da prevenção, destacando medidas como evitar contato direto com lesões de pele, manter higiene das mãos, usar máscaras em locais fechados e praticar sexo seguro. A população é orientada a procurar atendimento médico ao apresentar sintomas como febre, lesões na pele ou cansaço extremo.​

A morte de Gutto Xibatada serve como alerta para a necessidade de vigilância contínua e adoção de medidas preventivas para conter a disseminação da Mpox no país.​

