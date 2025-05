Navio da Marinha do Peru colide com plataforma e deixa dois mortos no Amazonas

Uma embarcação da Marinha do Peru colidiu com uma plataforma de petróleo operada pela empresa Perenco no Rio Amazonas, próximo à foz do Rio Napo. O acidente, ocorrido durante uma operação de trânsito, deixou ao menos dois mortos e um desaparecido, segundo informou o Ministério da Defesa do Peru nesta sexta-feira (2).

Acidente causou “danos graves”, segundo autoridades

A embarcação envolvida foi identificada como B.A.P. Ucayali. De acordo com o comunicado oficial, o choque causou “danos graves” à estrutura. A Marinha realizava uma operação de trânsito quando houve a colisão. As causas do acidente ainda estão sob investigação.

Buscas continuam por desaparecido

Equipes de resgate iniciaram imediatamente uma operação de busca e salvamento na região. Trinta tripulantes foram resgatados com segurança. As autoridades seguem à procura de uma pessoa que permanece desaparecida.

“A Marinha do Peru lamenta profundamente a perda irreparável de nossos tripulantes”, disse o Ministério da Defesa, acrescentando que estava investigando a causa da colisão.

Investigação em andamento

O Ministério da Defesa destacou que já iniciou as apurações para entender o que levou à colisão entre a embarcação militar e a plataforma de petróleo. Até o momento, a empresa Perenco não se manifestou publicamente sobre o incidente.

(*) Com informações da InfoMoney

