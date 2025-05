Ministro das Cidades entrega 400 casas do Minha Casa, Minha Vida no Amazonas

O ministro das Cidades, Jader Filho, realizará uma série de visitas a obras do programa Minha Casa, Minha Vida no Amazonas na próxima segunda-feira (5). A agenda inclui vistorias em Manaus, entrega de unidades habitacionais em Presidente Figueiredo e assinatura de contrato para construção de novas moradias em Tefé.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 2, pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), durante entrevista. Na visita, o ministro das Cidades, Jader Filho, ao Amazonas, irá entregar 400 unidades habitacionais do programa “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) no município de Presidente Figueiredo, a 90 quilômetros da capital. Em Manaus, o ministro irá vistoriar o avanço das obras de 576 apartamentos no bairro Parque das Tribos, no Tarumã. No mesmo dia no município de Tefé, localizado a 520 quilômetros de Manaus, no Médio Solimões, irá assinar o contrato para a construção de mais 400 moradias.

“Nesta segunda, o ministro Jader Filho fará uma visita lá nesse empreendimento (Morar Melhor 13, 14 e 15, no Parque das Tribos) que está em estágio avançado. Ele vai visitar alguns apartamentos que já estão prontos, e um que já está mobiliado, para mostrarmos à população e ao Brasil o quanto o Amazonas e Manaus têm eficiência na execução do programa Minha Casa Minha Vida. Ele (ministro) quer mostrar que é possível acreditar neste projeto”, adiantou o senador.

Defesa da moradia popular

Eduardo Braga presidiu, em 2023, a Comissão Mista que analisou e aprovou a Medida Provisória (MP) nº 1.162/23, que criou o novo MCMV. O programa habitacional atende tanto a população urbana, por meio de entidades selecionadas quanto agricultores familiares, povos indígenas, quilombolas e outros. O senador também apresentou emendas para que mulheres vítimas de violência estivessem entre as prioridades para acessar o programa habitacional. O novo MCMV, instituído pela Lei 14.620/2023, incluiu mulheres chefes de família como público prioritário.

Em Presidente Figueiredo, parte das moradias entregues pelo ministro das Cidades será destinada a mulheres chefes de família de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social cadastradas pela “Associação de Mulheres que Fazem”, contemplada através da modalidade “Entidades” do MCMV. As integrantes da associação compõem o grupo defendido por Eduardo Braga como preferencial por enfrentar inúmeros problema sociais.

Leia também:

Navio da Marinha do Peru colide com plataforma e deixa dois mortos no Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱