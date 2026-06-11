Cuidado com os PETs

Ação solicitada pela deputada Joana Darc oferece castração e vacinação gratuitas nos dias 15 e 16 de junho

O município de Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus, receberá os serviços do Castramóvel nos dias 15 e 16 de junho. A ação atende a uma solicitação da deputada estadual Joana Darc (UB) e disponibilizará 300 vagas para castração gratuita de cães e gatos.

Os atendimentos ocorrerão no Ginásio Poliesportivo Átila Lins, localizado na rua Vinte e Dois de Outubro, nº 521-641, no bairro Barra Limpa.

Joana Darc destaca ampliação da proteção animal no interior

Segundo a deputada, a chegada do Castramóvel ao município é resultado de um requerimento apresentado por seu mandato à frente da Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam).

De acordo com Joana Darc, a iniciativa fortalece as políticas públicas voltadas à proteção e ao bem-estar animal no interior do estado.

“Levar políticas públicas de proteção animal para o interior do Amazonas é uma das nossas prioridades. A chegada desse serviço a Lábrea representa mais cuidado com os animais e apoio às famílias que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de atendimento. É uma ação que contribui diretamente para o bem-estar animal e para a saúde pública do município”, destacou Joana Darc.

A ação será realizada em parceria com o Governo do Amazonas e a Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet).

Agendamento deve ser feito pelo aplicativo Meu Pet Amazonas

Para garantir uma das vagas disponíveis, os tutores devem realizar o agendamento pelo aplicativo Meu Pet Amazonas.

O procedimento é feito por meio do aplicativo SASI PRO, identificado pelo ícone verde, utilizando o código “MEUPET”. Após baixar o aplicativo, o tutor deve realizar o cadastro pessoal, cadastrar o animal e acessar a opção “CASTRAMÓVEL” para concluir o agendamento.

Confira o cronograma de atendimento

No dia 15 de junho, serão realizadas as castrações dos animais previamente agendados pelo aplicativo.

Além disso, das 9h às 13h, a equipe fará o agendamento presencial para 150 vagas destinadas aos tutores que não conseguiram garantir atendimento de forma online.

Já no dia 16 de junho, ocorrerão as castrações dos animais que tiverem as vagas confirmadas durante o agendamento presencial.

Vacinação gratuita também será oferecida

Além das cirurgias, a ação contará com vacinação gratuita para cães e gatos no dia 15 de junho, das 9h às 13h, ou enquanto durarem os estoques.

Serão disponibilizadas 100 doses de vacina viral para cães e outras 100 doses para gatos. O atendimento ocorrerá por ordem de chegada.

Com a iniciativa, os tutores terão acesso a serviços gratuitos de castração e imunização, contribuindo para o controle populacional dos animais e para a saúde pública do município.

(*) Com informações da Assessoria

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