Avião cai na Amazônia boliviana e passageiros ficam 36h cercados por jacarés

Cinco pessoas foram resgatadas na sexta-feira (2) na Amazônia boliviana, após sobreviverem à queda de um avião de pequeno porte. O grupo permaneceu por 36 horas sobre a fuselagem virada da aeronave, em um pântano habitado por jacarés e sucuris, até ser encontrado por pescadores locais no departamento de Beni, nordeste da Bolívia.

Entre os sobreviventes estavam três mulheres, uma criança e o piloto. Todos foram encontrados ilesos. “Os cinco estavam em cima do avião em excelentes condições”, afirmou Wilson Ávila, diretor do Centro de Operações de Emergência da região.

Trajeto e desaparecimento

O avião decolou da cidade de Baures com destino a Trinidad, ambas localizadas no departamento de Beni, uma região de difícil acesso e densa vegetação. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 180 quilômetros. O grupo desapareceu na quarta-feira (30) e passou a ser procurado desde então pelas autoridades locais.

Pouso de emergência em pântano

O piloto Andrés Velarde, de 29 anos, contou que a aeronave começou a perder altitude durante o voo. Para evitar uma colisão com as montanhas, ele tentou encontrar uma área plana e conseguiu pousar em um pântano próximo a uma lagoa.

“Estávamos cercados por jacarés que vinham até nós, a três metros de distância”, relatou o piloto, já internado em um hospital. Velarde também mencionou ter visto uma sucuri próxima ao local onde estavam. “Ficamos quase 36 horas sem conseguir dormir”, afirmou.

Alimento escasso e medo constante

Durante o período em que ficaram presos no local, os sobreviventes se alimentaram apenas de farinha de mandioca levada por uma das passageiras. “Não podíamos beber água e não podíamos ir a outro lugar por causa dos jacarés”, disse o piloto.

Causa do acidente ainda é desconhecida

As causas oficiais do acidente ainda não foram divulgadas. Em regiões como Beni, onde estradas são escassas e de difícil tráfego, é comum o uso de pequenos aviões como táxis aéreos para deslocamentos internos.

O caso chamou atenção pela resistência dos ocupantes e pelas condições extremas em que conseguiram sobreviver até o resgate.

