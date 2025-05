Carro capota após batida e sete pessoas ficam feridas no Conjunto Eldorado

Indícios apontam que um dos motoristas desrespeitou a sinalização do cruzamento.

Um carro capotou e sete pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, após uma colisão no cruzamento da rua Jorge Veiga com a avenida Eldorado, no Conjunto Eldorado, zona centro-sul de Manaus, na noite desta sexta-feira (2).

O acidente envolveu um Sandero branco, que trafegava pela rua Jorge Veiga, e um Fox preto, que seguia pela avenida Eldorado. Com o impacto, o Fox capotou. Ainda não há confirmação oficial sobre a dinâmica, mas os indícios apontam que um dos motoristas desrespeitou a sinalização do cruzamento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às vítimas. De acordo com o CBMAM, seis adultos e uma criança foram resgatados e encaminhados a unidades de saúde.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local e organizaram o tráfego, que ficou lento após o acidente.

Leia mais

