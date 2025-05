Influenciador morre em Manaus após complicações de saúde e gera comoção

O influenciador digital Nazario Gomes morreu neste sábado (3), em Manaus. Segundo informações compartilhadas por amigos nas redes sociais, Nazario estava internado e faleceu em decorrência de meningite fúngica.

Velório acontece neste sábado (3)

O velório de Nazario será realizado ainda neste sábado, às 19h, na Funerária Sagaz, localizada na avenida Castelo Branco, nº 1828, no bairro Cachoeirinha, zona Sul da capital amazonense.

Amigos lamentam a perda nas redes sociais

Nas redes sociais, amigos e seguidores de Nazario expressaram pesar com a morte precoce do influenciador. “Foi muito bom ter tido momentos com você, astral sempre no alto. Vá em paz!”, escreveu um amigo. “Descansa em paz, amigo”, disse outro. “Eu não consigo acreditar nisso”, comentou uma seguidora.

Presença marcante nas redes sociais

Nazario era conhecido em Manaus por sua atuação em eventos e pela presença constante nas redes sociais, onde compartilhava momentos do cotidiano e interagia com o público de forma carismática.

